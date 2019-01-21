مصر تضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مجهزة للتهريب إلى دولة عربية

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ألقت قوات الأمن المصري القبض على سائق شاحنة أثناء محاولته تهريب 356 ألف قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، كان ينوي تهريبها إلى إحدى الدول العربية عن طريق البحر.

وأشار بيان لوزارة الداخلية في بيان لها، إلى أن "سائق شاحنة أخفى داخل حمولة من الفاكهة كمية من عقار الكبتاغون، بهدف تهريبها إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء سفاجة البحري".

وأضاف البيان، أن "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كانت لديها معلومات استخباراتية، وقامت برصد تحركات السائق، وألقي القبض عليه بعد التنسيق مع القطاع العام والإدارة العامة لأمن الموانئ".

وتابع البيان، "بضبط السيارة وتفتيشها عثر بداخلها على 18 لفافة من الكبتاغون، تحتوي على 356 ألف قرص من المادة المخدرة المحظورة، كما عثر على مبالغ مالية بحوزة السائق".