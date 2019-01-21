living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صحيفة سعودية تعلق على حديث أردوغان عن "ميراث الأجداد"!

21
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رأت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، أن حديث الرئيس التركي مؤخرا عن "ميراث الأجداد" بدءا من آسيا الوسطى مرورا بأعماق أوروبا وانتهاء بجزيرة سواكن بالسودان، يفضح "أطماع" أروغان.
 
وذكرت الصحيفة، أن العبارة التي قيلت "جملة عفوية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشفت عن أطماعه بعد عقود من سقوط الدولة العثمانية، قائلا إنه سيتشبث بها".
 
وأوردت صحيفة "سبق" مقتطفات مما صرح به أردوغان خلال اجتماع أمس الأول بمرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية المقبلة في مارس، لافتة إلى قوله: "نتشبث بميراث الأجداد في كل مكان، بدءا من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا، إلى جزيرة سواكن في السودان، ولهذا أيضا نستميت في الدفاع عن قضية القدس".
 
كما لفتت إلى أن أردوغان، أشار أيضا بهذه المناسبة إلى أن "الأتراك يهتمون كثيرا بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وبقية المدن التي هي رمز للحضارة الإسلامية".
 
وقالت الصحيفة إن الرئيس التركي لم "يفوت الفرصة" وتطرق إلى بعض الجهات التي "تسعى دوما لعرقلة تركيا في تحقيق أهدافها الكبرى"، واعتبر أن "بعض هؤلاء دمى في هذه اللعبة بإرادتهم، فيما البعض الآخر قام بذلك عن جهل".
 
وفيما رأت الصحيفة أن أردوغان "لا يتوقف عن محاولات التوسع في دول المنطقة عبر استغلال (تقارب أيديولوجي) مع جماعات يوفر لها الدعم خارج حدود بلاده، ذكرت أن الرئيس التركي كان "تجوّل في جزيرة سواكن، التي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما تعهد بإعادة بنائها، خلال زيارته للسودان في ديسمبر 2017".
 
وأفادت "سبق" في هذا السياق كذلك بأن جزيرة سواكن السودانية تقع "على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وهي واحدة من أقدم الموانئ في إفريقيا، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديماً لأجل الحج إلى مكة المكرّمة، كما استفاد العثمانيون بدورهم من موقعها الإستراتيجي".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout