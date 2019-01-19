كشفت القناة الإسرائيلية 12، أنه واعتباراً من العام المقبل سيتم تنفيذ خطة ما يسمى برئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات وإغلاق مدارس ومؤسسات الأونروا في القدس.



ووفقاً للتقرير الإسرائيلي، فإنه وقبل عدة أسابيع جرت جلسة مغلقة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الوزراء بحثوا خلالها إغلاق مؤسسات الأونروا في القدس الشرقية، وأضاف التقرير أنه واعتباراً من العام المقبل لن يتم منح تراخيص لعمل مدارس الأونروا في القدس الشرقية وسيتم استبدالها بمدارس بلدية.



وتم اتخاذ قرار دراماتيكي تنفيذ خطة بركات وتنفيذ الجزء المتعلق بالتعليم وهذا يعني أنه في العام المقبل لن يتم السماح بمنح تصاريح أو تراخيص لعمل مدارس الأونروا في القدس الشرقية وسيتم استبدالها بمدارس بلدية، ونفهم أن هناك بالفعل خطة لتأجير مبان جديدة للمدارس.



وقالت حركة فتح لوكالة "معا" الفلسطينية، إن "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى إغلاق مدارس وكالة الأونروا في مدينة القدس المحتلة هو تصعيد ممنهج للعدوان ضد شعبنا".



وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب، أن حكومة الاحتلال ماضية في مخططها لتهويد مدينة القدس وتمعن في تطبيق سياسة الابرتهايد العنصرية وذلك بهدف إفراغ المدينة من أهلها ومن مؤسساتها التعليمية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات التي تقوم على خدمة أبناء مدينة القدس".



وأضاف "يأتي هذا القرار ضمن سلسة انتهاكات وخطوات صعدت سلطات الاحتلال من وتيرتها في المدينة المحتلة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر(كانون الأول) 2017، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة ضمن مخطط يهدف إلى طمس كل معلم عربي فلسطيني في المدينة، واستبدال تلك المؤسسات بأدوات الإحتلال وفرض أنظمته التعليمية على أبناء الشعب عبر استبدال مدارس الأونروا بمدارس تخضع لما يسمى ببلدية القدس بما تمثله من تكريس للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في القدس".