بالفيديو: عملية احتيال داخل أحد المطاعم.. العامل وقع في الفخّ!

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تعرّض صاحب مطعم في العاصمة السعودية الرياض، لعملية احتيال قام بها أحد الأشخاص عليه ودفع له عملة إماراتية مزوّرة.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثّقه صاحب المطعم ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العملة المزورة التي تبلغ 500 درهم التي دفعها الزبون للشّاب الذي يعمل على "الكاشير"، وأخذ منه 400 ريال سعودي وهو المال المتبقّي له، وفرّ الزبون هارباً على الفور بعد عملية الاحتيال التي نفّذها بطريقة ماكرة.

وقال صاحب المطعم إنّ "الكاشير" أخذ 500 درهم من الشخص بحسن نية ولكنّهم اكتشفوا أنّها "مزوّرة"، بينما قدّم هو له 400 ريال صحيحة.

وأكّد أنّه أبلغ الجهات المختصة على الفور، محذرًا الجميع من التعرض لعمليات احتيال بتزوير العملات.