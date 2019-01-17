صورة انتحاري مشتبه بتفجيره مطعما في منبج قبيل العملية

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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشطون إنها تظهر الشخص الذي فجر نفسه في السوق الشعبية بمدينة منبج السورية بهجوم أودى بحياة 16 شخصا على الأقل بينهم 4 أمريكيين.

وقال الناشطون إن الصورة من كاميرات المراقبة في شوارع منبج توثق الانتحاري قبل لحظات من تنفيذ العملية الدموية، بينما لم تؤكد أية جهة رسمية صحة هذه المعلومات.

وسبق أن ضرب تفجير انتحاري بعد ظهر اليوم مطعم "قصر الأمراء" في السوق الشعبية بمدينة منبج الواقعة في محافظة حلب شمال سوريا، خلال استضافته اجتماعا لأعضاء من مجلس منبج العسكري حضرته مجموعة من العسكريين الأمريكيين.

وأكد البنتاغون لاحقا أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مواطنين أمريكيين، وهم جنديان وموظف مدني تابع للبنتاغون وعسكري متعاقد، فيما قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن التفجير أودى بحياة 19 شخصا بشكل عام بينهم نساء وأطفال.

وأعلن تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي مسؤوليته عن هذه العملية التي قال إنها استهدفت دورية أمريكية في المدينة.