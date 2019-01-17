شاهد لحظة وقوع التفجير الذي قتل فيه 5 أمريكان بمنبج (شاهد)

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لندن- عربي21 - نشرت وسائل إعلام سورية، فيديو يوثق لحظة وقوع التفجير الانتحاري في مدينة منبج، والذي قتل فيه نحو 20 شخصا، بينهم 5 جنود أمريكيين.

وأظهر التسجيل الذي التقط عن كاميرا مراقبة، لحظة تفجير انتحاري نفسه في أحد التجمعات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن المعلومات التي وردت تفيد بوجود 20 قتيلا بينهم 5 جنود أمريكيين جراء الهجوم الذي وقع الأربعاء.

فيما قال تنظيم الدولة، إن أحد جنوده ويلقب بـ"أبي ياسين الشامي"، فجر سترته الناسفة وسط نقطة عسكرية لجنود أمريكيين، وآخرين من "بي كي كي".