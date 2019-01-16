الداخلية المصرية تضبط لواء مزيفا يحتال على شركات كبرى

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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من ضبط 3 أشخاص أداروا شركة وهمية للنصب على أصحاب الشركات الكبرى لجمع تبرعات وأموال، بزعم تنظيم مؤتمرات وندوات لمساندة الشرطة المصرية بالجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من رئيس إحدى شركات الأدوية بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص ادعى خلاله أنه لواء شرطة، وطلب منه التبرع بمبلغ مالي لحضور حفل تحت رعاية وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة يوم 25 يناير المقبل.

وتمكن ضباط الداخلية من ضبط المتهمين، الذين قاموا بإنشاء شركات وهمية تحت مسمى "المؤسسة الوطنية- المركز المصري- مؤسسة الوحدة الاقتصادية- مركز القاهرة للمؤتمرات".

وقاموا بالإعلان عن تنظيم مؤتمرات اقتصادية وأمنية تقام بالبلاد ويحضرها بعض الشخصيات العامة ومستشارون بجهات أمنية ومالية، بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، وقاموا بانتحال اسم لواء شرطة حال اتصالهم بتلك المؤسسات لدعوتهم لحضور المؤتمر.