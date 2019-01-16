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الحكومة المصرية تصدر قرارا بحظر التجوال في سيناء

16
JANUARY
2019
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أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بحظر التجوال في شمال سيناء، من 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، ولغاية انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بمرسوم رئاسي.
 
وحدد قرار الحظر المنطقة شرقا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرب العريش، لتصل حتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
 
وتضمن القرار أيضا، أن يكون توقيت الحظر من 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول للمدينة من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من اليوم ذاته.
 
وأشار إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 يناير الجاري وحتى انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بمرسوم جمهوري.
 
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء، قرارا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وأن تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى المحالة إلى المحاكم.
اليوم السابع
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