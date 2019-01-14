"معتقلي الرأي": السلطات تفرج عن داعية بعد موته دماغيا

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لندن- عربي21 - قال حساب "معتقلي الرأي"، المختص بنشر أخبار المعتقلين السياسيين في السعودية، إن السلطات أطلقت سراح داعية، ولكن بعد التأكد من موته دماغيا.

وجاء في تغريدة لحساب "معتقلي الرأي": "تأكد لنا أن الدكتور أحمد العماري موجود حالياً في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بعد أن نقلت السلطات جسده إلى هناك، وأبلغت عائلته أنه تم الإفراج عنه وإسقاط التهم ضده وأنهم يستطيعون رؤيته".

وتابع: "سبب الإفراج الحقيقي هو عدم استفاقته من الغيبوبة وتأكيد الأطباء أنه بحالة موت دماغي".

وقبل أيام، ذكر "معتقلي الرأي"، أن العماري دخل في غيبوبة تامة، جراء نزيف دماغي أصابه قبل أيام داخل السجن، واستدعى نقله للعناية المركزة.

يشار إلى أن العماري معتقل منذ 5 أشهر دون معرفة التهم الموجهة إليه، في حالة تشابه حالات غالبية معتقلي الرأي، الذين قامت السلطات السعودية باعتقالهم، منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان للسلطة.

يذكر أن العماري شغل سابقا منصب عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقاً واعتقل مع أحد أبنائه بعد مداهمة منزله وهو من الشخصيات المقربة من الداعية السعودي المعتقل الدكتور سفر الحوالي.