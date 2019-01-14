ملك الأردن يزور العراق غدا الثلاثاء

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لندن- عربي21 - قالت صحيفة "الرأي" الأردنية نقلا عن مصدر مسؤول، إن ملك الأردن عبد الله الثاني سيزور العاصمة العراقية بغداد غدا الثلاثاء.

ولم يكشف المصدر مزيدا من التفاصيل. كما أن الحكومتين الأردنية والعراقية لم يصدر عنهما شيء حول الموضوع حتى وقت كتابة هذا الخبر.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها العاهل الأردني إلى العراق منذ تسلمه منصبه عام 1999.

وتأتي بعد نحو أسبوعين من زيارة رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز إلى بغداد، والتي عقد خلالها مجموعة اتفاقيات من أبرزها إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 24 كيلومترا مربعا.