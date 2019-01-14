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إسرائيل تشطب دولة عربية من قائمة "الدول الأعداء"

14
JANUARY
2019
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وقع وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون على مرسوم يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء" لإسرائيل حتى نهاية شهر آذار المقبل.
 
وأفاد موقع "أي 24 نيوز" الإعلامي الإسرائيلي بأن المرسوم الذي وقعه كحلون ينص على أنه سيتم التعامل مع العراق حتى 31 مارس المقبل على أنه "ليس عدوا بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجاري".
 
ويتيح هذا المرسوم إقامة تبادل تجاري بين إسرائيل والعراق.
 
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول الأعداء بموجب القانون الإسرائيلي تضم كلا من سوريا ولبنان واليمن وإيران والسعودية.
 
ويأتي ذلك على خلفية كشف وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم 6 يناير الجاري عن زيارات سرية لثلاثة وفود عراقية الى إسرائيل خلال العام الماضي.
 
وفي أعقاب ورود المعلومات عن زيارات الوفود العراقية لإسرائيل، أوعز رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك المعلومات.
روسيا اليوم
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