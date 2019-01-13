سوريا تستعيد عضويتها في اتحاد دولي!

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استعادت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عضويتها في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية بناء على قرار صادر عن الاتحاد تبلغته وزارة النقل، بحسب وكالة "سانا".

وبينت وزارة النقل في بيان لها أن المؤسسة يمكنها الآن الاستفادة من كل الميزات المرتبطة بتحديث حالتها كعضو فعال في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية كما يمكنها إنشاء حساب لها على الموقع الإلكتروني المحدد للاتحاد والمشاركة في ورشات العمل التي تناسب اهتماماتها وتحميل الوثائق الفنية والمعايير المعتمدة في الاتحاد مجاناً.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة "كانت ملتزمة طيلة السنوات التي سبقت الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سوريا بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها للاتحاد الدولي للخطوط الحديدية إلا أنها لم تتمكن منذ عام 2011 من سداد الرسوم بسبب الإجراءات الاقتصادية الظالمة أحادية الجانب المفروضة على المصارف السورية".