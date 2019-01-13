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حمد بن جاسم كاشفا خبايا حول سوريا: لست ضد النظام والأزمة لم تنته

13
JANUARY
2019
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أعرب وزير خارجية ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن اعتقاده بأن "الأزمة السورية لم تنته بل تم احتواؤها بالقوة"، مشيرا إلى أن هناك ثورات طالت 200 عام.

وقال آل ثاني في مقابلة مع قناة "RT"، إن القول بأن سوريا قد لملت جراحها أمر غير صحيح "إنها لم تلملم جراحها، نصف الشعب السوري أو أكثر مهجر داخل سوريا أو خارجها، وقتل في هذه العملية ما يقارب المليون شخص".

ووفقا له، فإن تنظيم "داعش" قد زج به في الأزمة السورية حتى تأخذ قضية الإرهاب بعدا دوليا للتخلص من الجماعات الإرهابية، خلطا للأوراق لبقاء "النظام في سوريا".

وأضاف: "لست ضد النظام (في سوريا) كنظام، بل أنا ضد ما ارتكبه النظام (هناك)، لن يكون هذا النظام ا(الجهة) المثالية لإدارة دولة تكون فيها عدالة واستقرار بعد كل ما حدث".

وقال إنه لو تبع هذه السيطرة بالقوة على الأزمة السورية بناء واستقرار وانتخابات قد نقول أن ما حصل كان خطأ كبيرا لكن نفس الشخص الذي ارتكب الخطأ يتجه لبسط الاستقرار".

وأكد أن استمرار الحروب في سوريا يدفع ثمنه الشعب.

المصدر: RT

روسيا اليوم
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