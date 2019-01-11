خطيبة خاشقجي تغرد بعد مرور 100 يوم على قتله (صورة)

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لندن- عربي21 - السعودية أعلنت بدء محاكمة 11 موقوفا على ذمة قضية اغتيال خاشقجي وطالبت النيابة العامة بإعدام 5 أشخاص دون الكشف عن هوياتهم- جيتي

غردت خطيبة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، بمناسبة مرور مئة يوم على جريمة قتله داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت جنكيز في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "مئة يوم مرت عليّ منذ أن غادرت دنياي، مئة يوم كل يوم يمر علي كدهر، مئة يوم أحلم فيها برجوعك".

وأضافت: "أسأل الله أن يجزي كل نفس بما قدمت".

يذكر أن السعودية أعلنت بدء محاكمة 11 موقوفا على ذمة قضية اغتيال خاشقجي، وطالبت النيابة العامة بإعدام 5 أشخاص دون الكشف عن هوياتهم.

لكن السلطات التركية تصرّ بالمقابل على محاكمة المتورطين بقتله على أراضيها، وطالبت مرارا الرياض بتسليم المتهمين، الذين كشفت هوياتهم وعلاقتهم بالجريمة من كاميرات المراقبة المثبتة على باب القنصلية وفي العديد من المواقع بإسطنبول.