تفشي طاعون ينذر بكارثة في الجزائر

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دقت النقابة الوطنية للبياطرة في الجزائر ناقوس الخطر حول وضع الثروة الحيوانية في البلاد في ظل استمرار انتشار طاعون المجترات الصغيرة، والحمى القلاعية.

وقال مسؤول الإعلام في النقابة، نجيب دحمان، اليوم الخميس، إن المصالح البيطرية تسجل يوميا هلاك ما يفوق 1000 خروف عبر التراب الوطني، وهو مؤشر خطير ينذر بكارثة في سوق الأضاحي الذي يضم عادة أكثر من 50 بالمائة من الخرفان يبلغ عمرها بين سبعة أشهر وسنة.

وفي اتصال مع موقع "الشروق" الإخباري، أوضح المسؤول أن طاعون المجترات الصغيرة انتشر عند الخرفان التي يتراوح عمرها بين 3 أشهر و6 أشهر، وأدى لهلاك الآلاف منها منذ بدايته، ووصل الوباء إلى 25 ولاية، وتزامن مع الحمى القلاعية، الداء الذي تسبب في نفوق عدد من النعاج.

وأشار إلى أن أسواق الماشية ستسجل، في ظل هذه الأوضاع، تراجعا ملحوظا في رؤوس الخرفان التي عمرها بين 7 أشهر وسنة، وهي الأكثر طلبا لدى الجزائريين في ظل غلاء أسعار الأضاحي.

وأكد الدكتور نجيب دحمان، وهو مفتش بيطري، ورئيس مقاطعة فلاحية بولاية برج بوعريريج (شرق الجزائر)، أن عدد الخرفان التي تنفق يوميا في المنطقة يتراوح عددها بين 40 إلى 60 رأسا من ضمن 400 ألف رأس غنم في الولاية.