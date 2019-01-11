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كاتب أمريكي يشيد بخاشقجي ويدعو لتحميل مسؤولية مقتله لأحد

11
JANUARY
2019
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لندن- عربي12 -أشاد كاتب ومؤلف أمريكي معروف بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي، ودعا لضرورة تحميل المسؤولية لقتلته.
 
 
وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، قال الكاتب الحائز على جائزة بوليتزر لورنس رايت: "أعتقد أن خاشقجي رمز وشهيد، ولكن فلنحاول أن نحمل مسؤولية هذا القتل لأحد"، متسائلا: "أي حريات أخرى ستتعرض للخطر في ظل انتشار القمع؟".
 
 
وأكد الكاتب الأمريكي ضرورة "تحميل أحد مسؤولية مقتل خاشقجي، وأوضح: "القليل فقط من قضايا مقتل صحفيين وإعلاميين تم تحميل المسؤولية فيها لأحد، وقضية خاشقجي واحدة بين العديد من القضايا، ولكن إن لم يحمل أحد المسؤولية في جريمة قتله، فمن سيكون في أمان؟".
 
 
وكانت ما تعرف بـ"منظمة المجتمع المفتوح الأمريكية" رفعت قضية ضد عدد من المؤسسات الحكومية الأمريكية للمطالبة بالكشف عن التسجيلات التي تتمحور حول قضية خاشقجي.
 
 
وأظهرت وثائق المحكمة أن المنظمة رفعت القضية ضد كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ومكتب رئيس الاستخبارات الوطنية، وتطالب فيها بالكشف عن كل التسجيلات التي لها علاقة بقضية مقتل خاشقجي، "استنادا على قانون حرية تداول المعلومات".
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