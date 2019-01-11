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40 ألف امرأة حصلن على رخصة سياقة في السعودية

11
JANUARY
2019
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قدر مدير عام المرور بالسعودية، محمد البسامي، إجمالي رخص السياقة الصادرة للنساء في البلاد بأكثر من 40 ألف رخصة.
 
واعتبر البسامي تجربة قيادة المرأة في السعودية للسيارة من التجارب الرائدة والنموذجية، مشيدا بمدارس تعليم القيادة، وقال: "هم شركاء معنا في تطبيق المعيار الدولي الذي نسعى لتطبيقه في تلك المدارس، وآخرها في مدينة حائل"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
 
وشدد عقب اجتماع مديري إدارات المرور، على أهمية تطبيق الجودة في إصدار الرخص للنساء، وقال: "لدى المرور مشاريع لإنشاء 14 مدرسة ستساهم في تخفيف مدة انتظار النساء للحصول على الرخصة".
 
وأشار إلى أن المرور افتتح 22 مركزا لاستبدال الرخص، وهذا العدد كاف، مؤكدا على أن أسعار إصدار الرخص للنساء بنيت على دراسات مالية تهدف لتحقيق الجودة.
 
جدير بالذكر أن السعودية أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ 24 يونيو الماضي، تنفيذا لقرار صدر عن الملك سلمان، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.
روسيا اليوم
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