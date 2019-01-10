حسام' يطلب الطلاق من "لمار" بعد 6 أشهر فقط! والسبب؟

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رفع "حسام" دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بتطليقها. وبرر ذلك في دعواه بـ"9 آلاف جنيه... تكاليف حواجب وشعر ومساج وهدوم مراتي شهريًا".



وقال الزوج: "أتجوزتها من 6 أشهر، صرفت عليها كتير، بس الغريب إني اكتشفت أني فلوسي بتروح في أماكن غير صحيحة، كوافير وجيم ومساج، لا وكمان زعلانة وعايزة تسافر كل أسبوع تغير جو".



وأضاف "حسام. ع" (29 سنة)، مدير شركات للاستيراد والتصدير: "تزوجت من (لمار. م - 22سنة)، صاحبة شركة لتنظيم حفلات الزفاف، زواج نابع عن قصة حب ظلت 3 أشهر وانتهت بالزفاف والسفر لخارج البلاد لقضاء شهر العسل، أعجبت بكل صفاتها التي تظاهرت بها أمامي، فهي بشوشة ومحترمة ومتعلمة".



وأوضح الزوج: "عشت معها أجمل أيام عمري خلال تلك الشهر، وكانت المفاجأة بعد النزول الي مصر، مراتي بتحب الفلوس أكتر مني وعايزة تعمل لوك وتغير من شكلها كل شهر مش عشاني، بس عايزة تفرج أصحبها وتخرج وتتظاهر أمام الموجدين بنفسها".



يروي "حسام" لحظة انفصاله عن زوجته: "مراتي مهتمة بحالها أوي فحاولت أقرب ليها وأجعل نفسي أول اهتماماتها، معرفتش، فقمت بتخريب مخططها وهو منع المصروف عنها حتى تلتفت لما تفعله من تصرفات تجعلها تدمر منزلها، فانهارت نفسيًا وارتفع صوتها وقامت بإهانتي، حتى تحصل على مبلغ 9ألف جنيه للذهاب للكوافير حسب روتينها الشهري".



يقول الزوج: "تكلمت معها لتفكيرها في منظرها وليس بمنزلها وزوجها، وقمت بضربها وطردها من المنزل، تحدثت مع والدها على الهاتف المحمول حتى يعلم بما حدث، لكن الغريب قام والدها بتحرير محضر ضدي بالضرب والطرد، وحمل رقم 2725 لسنة 2018، وتم تحديد جلسة ونكرت زوجتي كل الكلام والمحادثات. وبالنسبة للطلاق رفضته وبشدة أمام الجميع".



يختتم الزوج: "قررت بعد فترة من التفكير التخلص منها وعن طريق المحكمة، حتى أجلها تبكي على ما فعلته، فهي تطلب مقابلتي والجلوس معي، لكنني أرفض بشدة حتى روائيتها".



لجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى تطليق ضدها وحملت رقم3297 لسنة 2018، ومازالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها.







مصراوي