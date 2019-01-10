ليبيا.. العثور على "بقايا" مبعوث البغدادي!

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ذكرت وسائل إعلام ليبية أن الهلال الأحمر في مدينة درنة شرق البلاد عثر على مقبرة تضم رفات مسلحين وقياديين في تنظيم "داعش" من بينهم مبعوث البغدادي المسمى، أبو نبيل الأنباري.

ونقلت صحيفة المرصد عن مصدر عسكري أن هذه المقبرة التي عثر عليها في المشتل الزراعي بمنطقة الفتائح شرق درنة، تضم نحو 50 قبرا، ويعود أحدها إلى وسام نجم الزبيدي الذي اشتهر بكنية "أبو نبيل الأنباري"، وهو عراقي بعثه أبو بكر البغدادي ليكون "والي ولايات" داعش في ليبيا.

وأوضح تقرير مصور للمرصد الليبي أن مبعوث البغدادي انتقل من العراق إلى تركيا مطلع عام 2014، وظهر لاحقا في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، وفرّ منها مع انطلاق "عملية الكرامة" إلى سرت، ومنها إلى مدينة درنة إلى الشرق من بنغازي.

يذكر أن "أبو نبيل الأنباري" وستة آخرين قتلوا في 14 نوفمبر 2015 في غارة أمريكية استهدفت مقرا لتنظيم "داعش" في مزرعة بمنطقة الفتائح شرقي مدينة درنة.

إلى ذلك، أوضح مصدر عسكري أن المقبرة التي عثر عليها في منطقة الفتائح تضم رفات عدد من مسلحي "داعش" الذين قتلوا خلال المواجهات التي دارت بين التنظيم ومجلس شورى مجاهدي درنة المرتبط بالقاعدة،.