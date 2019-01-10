الأمن المغربي يلقي القبض على "ميسي الأكبر"

A + A -

قدمت عناصر الدرك الملكي بمركز تامنصورت بإقليم مراكش بالمغرب، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، شخصا متهما بحيازة وترويج المخدرات والسطو المسلح.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، أن "المتهم الملقب (ميسي الأكبر)، صدرت بحقه 6 مذكرات بحث على الصعيد الوطني".

وأضافت، أن "اعتقاله جاء خلال حملة بحث وتمشيط قامت بها عناصر الدرك الملكي بمدينة تامنصورت"، مشيرة إلى أن المتهم حاول الفرار إلا أن عناصر الأمن تمكنوا من محاصرته وإلقاء القبض عليه بعد تفتيشه، وتقديمه أوراقا ثبوتية مزورة".

وأكدت السلطات الأمنية، أنه وبعد تدقيق في السجلات الجنائية تبين أنه مطلوب في 6 قضايا أمنية".