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"beIN SPORTS" توقف بثها في مصر والأخيرة ترد.. لماذا؟

9
JANUARY
2019
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لندن- عربي21 - أعلنت شبكة "beIN SPORTS" الإعلامية القطرية، وقف البث التلفزيوني لقنواتها في مصر ساعات فقط من اختيار هذا البلد لاستضافة بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم 2019.
 
وأرجعت الشبكة القطرية سبب اتخاذها هذا القرار لعدم توقيع صفقة جديدة مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.
 
 
وقالت الشبكة في تدوينة نشرت على حسابها في فيسبوك: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارا من 8 يناير 2019، وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة... يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى".
 
 
 
وفي وقت لاحق، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر عن بث جميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 على التلفزيون المصري.
 
وقال رئيس الهيئة، حسين زين، إن "التلفزيون المصري سيبث جميع مباريات البطولة".
 
 
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