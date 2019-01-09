حملة إلكترونية واسعة للعفو عن أبو تريكة.. ومحمد صلاح يعلق

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دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حملة واسعة؛ لدعم النجم المصري محمد أبو تريكة، في أزمته القضائية، التي يعيش على إثرها خارج البلاد منذ قرابة العامين.

وأبو تريكة المتواجد خارج مصر مدرج على "قوائم الإرهاب" بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة "جماعة إرهابية"، وهو ما نفاه محامي أبو تريكة مرارا.

وتأتي الحملة بالتوازي مع تقارير محلية اليوم، تتحدث عن دور كبير لعبه أبو تريكة في دعم الملف المصري لتحظى بلاده بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل بشكل كبير مع الحملة مطالبين بأن يُسدل الستار على الاتهامات الموجهة إلى أبو تريكة وأن يحصل على عفو رئاسي، ويعود مرة أخرى إلى وطنه.

وتصدر هاشتاغ بعنوان #العفو_عن_أبوتريكة المرتبة الأولى في ترتيبات تويتر في مصر حتى الساعة الـ21:40 ت.غ.

ولم تعلق السلطات المصرية أو أبو تريكة على تلك الحملة.

وفازت مصر، الثلاثاء، بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المزمع أن تقام في يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد القاري للعبة "كاف" في العاصمة السنغالية داكار، الذي حضره أبو تريكة، بدعوة رسمية من الاتحاد.

وتفوقت مصر على منافستها جنوب أفريقيا في نيل تنظيم العرس القاري، حيث حصلت على 16 صوتا مقابل صوت وحيد للأخيرة.

ومن ناحيته، وصف المصري، محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، اللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة بأنه "نجم كل العصور".

جاء ذلك ردًا على سؤال إحدى الصحفيات في مؤتمر صحفي حول كونه أصبح نجمًا وسفيرًا للكرة الأفريقية في العالم بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا .

وابتسم صلاح عقب السؤال قائلا: "أعتقد أن النجم من يجلس بجوارِك، أبو تريكة هو نجم كل العصور".

قبل أن يضيف: "أحاول جعل نفسي أفضل، وأنا فخور للفوز بتلك الجائزة وأحاول التحسن وفعل كل ما هو جيد لي وأن أكون هنا العام المقبل أيضا".

وعن فوزه بالجائزة قال: "كما تحدثت فور تسلمها في الحفل كنت أحلم بها كثيرا وأنا طفل صغير والآن توجت بها مرتين".

وحول استضافة مصر كأس أمم أفريقيا 2019 في يونيو/ حزيران المقبل، قال: "من المشوق أن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز باللقب".

وتفوق صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في آرسنال الإنجليزي.