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مناظرة مثيرة بين أمير سعودي ومعارض.. محورها قطر

8
JANUARY
2019
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لندن- عربي21 - جرت مناظرة مثيرة على شكل تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بين معارض بارز، وأحد أمراء العائلة المالكة، حول قطر.
 
 
 
وفي أعقاب انتشار فيديو يظهر متابعة حفيد الملك عبد العزيز، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، المقرب من محمد بن سلمان، وهو يتابع إحدى المباريات عبر "بي إن سبورت" القطرية، تحدث المعارض عمر عبد العزيز الزهراني، عن مخالفة ابن مساعد للتصريحات الرسمية حول شيطنة "بي إن" واعتبارها قناة معادية ومسيئة للمملكة، ومنع بيع وتجديد أجهزتها داخل السعودية.
 
 
 
ورد عليه عبد الرحمن بن مساعد: "لمشاهدة كأس آسيا هناك طريقتان:- إمّا أن تتابعها عن طريق الناقل الرسمي وإمّا أن تتابعها عبر البي آوت، وأفضّل الرسمي للأسباب التي ذكرتها، والأكيد أنني لو كنت أتابعها عبر بي آوت لانتقدت اعتدائي على الحقوق وتأييدي للقرصنة ولا أتوقع منك غير هذا فلستَ محايدًا بالنسبة لي كما أنا بالنسبة لك!".
 
 
 
وأجاب عمر عبد العزيز: "جميل جدا .. هذا يعني أنك تقول (طز) بما قالته الدولة عن قناة البي إن سبورت وأنها تسيء للمملكة وتدعم الإرهاب، مقابل استمتاعك بمتابعة مباريات كرة القدم".
 
 
 
وأضاف: "أنت لم تتحمل قرارات الدولة (الجائرة) من أجل ترفيهك واستمتاعك وغيرك أجبر على ترك وظيفته بقطر وعاد للسعودية بعد الأزمة".
 
 
 
وأثار الزهراني حفيظة ابن مساعد، ليرد الأخير: "لا داعي للألفاظ غير المهذبة، الدولة وضحت في آخر موقف لها بهذا الشأن أنها تحترم حقوق الملكية الفكرية وأنها ضد القرصنة، وأعلنت أنها صادرت آلاف الأجهزة المقرصِنة في بيان صدر منذ شهور.. وردي عليك ليس لإقناعك، فأنا أعلم أنك لو اقتنعت فستكتم اقتناعك، ولكن هو لتوضيح الأمر لمن يبحث عن الحقيقة".
 
 
 
واعتبر الزهراني أن الأمير السعودي لم يجب على محور الخلاف، مضيفا: "أنت تهربت من السؤال مرتين ولا يوجد ألفاظ غير مهذبة.. الآن هذا موقف الدولة عبر قنواتها الرسمية ووكالاتها الإخبارية من بي أن سبورت بأنها مسيئة للوطن وداعمة للإرهاب. السؤال واضح: هل بي أن سبورت مسيئة وداعمة للإرهاب؟ نعم .. لماذا تدعمها بمالك؟ لا .. لماذا إذن تحجبون موقعها؟".
 
 
 
ليرد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد: "ما وضعتَه بين قوسين أراه لفظًا غير مهذب، وأجبتك ولكنك تقرأ دون رغبة في الفهم.. ما حدث إبان نقل كأس العالم في بي أن سبورت كان فيه عدم مهنية وتجاوز على السعودية يستدعي تسجيل موقف.. أما عن موقف الدولة من القرصنة فهو ما ذكرته لك.. حاول أن تقرأ واذا أردت إجابة فستجدها لو أردت".
 
 
 
وختم عمر الزهراني المناظرة، بتغريدة لم يرد عليها ابن مساعد، جاء فيها: "دعنا من القرصنة حديثي ليس عن القرصنة.. أعيد للمرة الثالثة: الدولة عبر منصاتها الإعلامية والإخبارية تزعم أن بي أن سبورت ممولة للإرهاب.. إذا كنت تتفق معها فلماذا تدعم قناة ممولة للإرهاب بمالك؟ إذا لم تكن كذلك فلماذا ما زال موقعها محجوبا ولماذا لم تتراجع الدولة عن هذا ؟".
 
 
 
يشار إلى أن الحكومة السعودية وبعد دعمها شبه المعلن لقرصنة "بي آوت"، عادت وتبرأت منها، في أعقاب تهديد "بي إن" بمقاضاة القائمين على "القرصنة" في المحاكم الدولية.
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