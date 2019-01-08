living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة عراقية.. شقيق الوزيرة الداعشي يظهر بفيديو جديد

8
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعدما أثار ضجة وبلبلة في الساحة العراقية، ودفع وزيرة التربية شيماء الحيالي قبل أيام إلى وضع استقالتها بين يدي رئيس الوزراء العراقي، ظهر شقيق الوزيرة الذي اتهم بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش، ليث الحيالي في تسجيل مصور، ليؤكد أنه كان مجبرا على العمل في الدائرة أيام داعش.
 
وأضاف في مقطع مصور بثته وسائل إعلام محلية مساء الاثنين، وانتشر على مواقع التواصل، أنه غادر العراق عبر مطار بغداد، وأنه ليس مطلوباً للقضاء، متهماً محافظ نينوى، أثيل النجيفي بتلفيق التهمة له.
 
كما أشار إلى أن النجيفي قام بتلفيق قصة "انتحار 3 من أشقائي في عمليات استهدفت القوات الأمنية، رغم أنهم خارج البلاد منذ سنوات"، متهماً إياه بالفساد والاستيلاء على أراضي وعقارات أهل الموصل.
 
 
وكان الحيالي ظهر في فيديو قديم، ضمن صفوف داعش، إلا أن القوات العراقية لم تعتقله وما زال في محافظة نينوى، بحسب قوله.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout