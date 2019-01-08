ظهور مفاجئ للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في السعوية... ماذا يفعل

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سبوتنيك - ظهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، في صورة جمعته بزوجته ليلى وابنته نسرين وزوجها كادوريم.

وبحسب موقع "أنباء تونس"، نشرت نسرين، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، خلال حفل عقد قرانها على مغني الراب التونسي الشهير والثري كادوريم.

وأشار الموقع، إلى "أن كادوريم كان قد أعلن في وقت سابق عن علاقته بابنة الرئيس الهارب، وقال خلال لقاء تلفزيوني إنه يتحدى الشعب والعالم من أجل حبه لها".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت بالجدل والتكهنات، بعدما نشر مغني الراب التونسي العالمي كادوريم صورة مع نسرين بن علي، بمناسبة رأس السنة 2019.

واعترف زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس لمدة 23 سنة، بارتكاب أخطاء كثيرة، وأولها ارتكاب النظام الذي كان يترأسه جرائم تعذيب واستهداف شخصيات سياسية معارضة، كما أقر بن علي، بأن أصهاره أضروا بالبلاد التونسية في فترة حكمه وتسببوا في الإطاحة بنظامه بتجاوزهم للقانون وارتكاب مظالم ضد التونسيين، وفق ما قال القيادي السابق في حركة النهضة صابر الحمروني، الذي التقاه في مقر إقامته في مدينة جدة السعودية.