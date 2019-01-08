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أعداد كبيرة من الحشرات تغزو الحرم المكي (شاهد)

8
JANUARY
2019
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لندن- عربي21 - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لانتشار أعداد كبيرة من الحشرات في الحرم المكي. 
 
وظهرت فرق أمانة مكة المكرمة، وهي ترش المبيدات الخاصة بالقضاء على حشرة صرصار الليل، الذي ظهر بأعداد هائلة في المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل.
 
من جانبها أعلنت أمانة مكة، أن 22 فرقة تتبع الأمانة تكافح "صرصار الليل" الذي انتشر قرب الحرم المكي الشريف.
 
وقالت "أمانة العاصمة المقدسة"، في بيان لها : "إشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح انتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، فتود أمانة العاصمة المقدسة أن توضح أن هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء (الجداجد) أو ما يسمى صرار الليل من الحشرات المهاجرة".
 
ولفت البيان إلى أنه "تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية".
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