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هذا ما جرى لهاسبل حين سمعت شريط قتل خاشقجي

7
JANUARY
2019
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عربي 21 - كشف كاتب تركي عن ردة فعل مديرة وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، عند سماعها شريط قتل الكاتب جمال خاشقجي.
 
 
 
وقال الكاتب توران كشلاكجي، عبر قناة "الحوار" إن هاسبل، والمترجمة التي ترجمت لها كلام القتلة، وتفاصيل الجريمة، دخلتا في نوبة بكاء عند الاستماع إلى التسجيل.
 
 
 
وأوضح كشلاكجي أن هاسبل قالت حينها، إنها برغم وقوفها على العديد من الجثث في فترة خدمتها في العراق، إلا أنها لم تجد أكثر وحشية من هذه الجريمة.
 
 
 
وكان النائب العام السعودي سعود المحجب قد أعلن الخميس الماضي، في بيان له، أن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت الجلسة الأولى لـ 11 متهما بقتل جمال خاشقجي.
 
ولفت البيان إلى أن الجلسة عقدت بحضور المحامين، بالإضافة لطلب إيقاع عقوبة الجزاء الشرعي بحقهم، خاصة 5 موقوفين ضالعين بجريمة القتل.
 
وقد أثار البيان تساؤلات عديدة بشأن سرعة بدء المحاكمة من جانب، وتوجيه إدانات وطلبات أحكام بالإعدام من الجلسة الأولى، رغم عدم اكتمال الأدلة لدى الرياض.
 
 
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