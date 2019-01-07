أمير مقرب من ابن سلمان يتابع "بي إن سبورت"

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لندن- عربي21 - عبد الرحمن بن مساعد وعبد اللطيف آل الشيخ المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان وهما يتابعان مباراة عبر قناتي "بي إن سبورت" و"الجزيرة القطرية".

وتعرض ابن مساعد لانتقادات من مغردين سعوديين بسبب أن كل من يشاهد القنوات القطرية "خائن" وأن "المحرم على السعوديين حلال لهم" بحسب وصفهم.

ورد ابن مساعد على الفيديو التغريدات بالقول: " نعم أتابع المباريات عبر الناقل الرسمي لأنني أحترم حقوق الملكية الفكرية ولا أؤيد التهكير وانتهاك الحقوق وهذا موقف الدولة أعزها الله بالمناسبة".

ودفعت تغريدة ابن مساعد العديد من رواد تويتر للرد عليه باعتبار أن هذا الموقف لم يكن يحدث أيام "سعود القحطاني" .