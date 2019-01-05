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مجتهد يكشف تفاصيل مثيرة عن وضع المتهمين بقتل خاشقجي

5
JANUARY
2019
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لندن- وكالات - كشف حساب "مجتهد" الشهير على "تويتر"، معلومات عن المشبته بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
 
وقال الجمعة، إن "جميع المشاركين بقتل خاشقجي ما عدا سعود القحطاني، موجودون حاليا في مبنى على طريق الدمام تابع لأمن الدولة".
 
وأوضح أن المبنى "شكله من الخارج يشبه مجمعا سكنيا صغيرا، وعليه حراسة مشددة، ويتناوب على المشتبه بهم 18 طبيبا من مستشفى الأمن".
 
وأكد نقلا عن مصادره دون أن يوضح هويتها، تأكيدهم أن "عسيري والمطرب معهم، ولم ينجُ من التضحية بهم إلا القحطاني"، وفق قوله.
 
وأضاف أن "المتهمين كانو قد سجنوا قبل ذلك في سجن المباحث الذي يقع داخل كلية نايف للأمن الوطني على طريق الدمام كذلك، ولكن بسبب الضجة الكبيرة التي أحدثوها ومحاولات الانتحار المتكررة واستماع سجناء آخرين لهذه الضجة نقلوا للمبنى المذكور الذي ليس فيه سجناء سواهم ولا موظفين إلا الموجودين لأجلهم".
 
وتابع: "حالتهم النفسية سيئة جدا، وحاولوا استخدام كل الوسائل المتوفرة للانتحار بما فيها ضرب الرأس بالجدار ويردد جميعهم جملة (كل هذه الخدمة والتضحية لابن سلمان ويعمل بنا هكذا؟) ولهذا نقلوا لمكان مهيأ لمنع الانتحار وعزل كامل ورقابة وعناية طبية".
 
يشار إلى أن "عربي21" لا يتسنى لها التأكد من صحة ما يرد في مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 يذكر أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي، سبق أن أعلنت السلطات السعودية أنه يجري التحقيق معهم بعد أن اعترفت بمقتله، وأن هناك مشتبها بهم بالقضية، بعد روايات عدة بشأن اغتياله، في حين تدور اتهامات بتورط من أعلى المستويات بأوامر عليا بقتل الصحفي السعودي في إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
 
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