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لأول مرة.. بغداد تسرب الوثيقة الرسمية لإعدام الرئيس الراحل صدام

4
JANUARY
2019
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نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" الأربعاء تفاصيل الوثيقة الرسمية التي صدرت منذ 12 عاما بإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
 
وقالت الصحيفة "بعد مرور 12 عاما على تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لا يزال مزيد من المعلومات والأسرار ينكشف عن آخر أيام صدام قبل شنقه، فبالإضافة إلى ما رواه أحد سجانيه الـ12 الذين كانوا يتولون حمايته في سجن الحماية القصوى من معلومات، بما في ذلك آخر يوم له معهم في السجن، قبل تسليمه إلى الجانب العراقي.
 
وأضافت أن بغداد سرّبت ولأول مرة محضر الإعدام.
 
وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن وثيقة موقعة من قبل 4 شخصيات يمثلون الجهات المسؤولة عن الإعدام، تنص على أن المحضر جاء تنفيذا لأمر ديواني صادر عن رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، يقضي "بتنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت، بالمدان صدام حسين المجيد".
 
وأضافت أن الأمر الخاص بالتنفيذ حمل توقيعات كل من طارق نجم عبد الله، ممثل المالكي، ومنير حداد، قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا، والمدعي العام، منقذ الفرعون، ومدير سجن الحماية القصوى، حسين الكرباسي.
 
وكانت طريقة تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس صدام حسين، صبيحة يوم عيد الأضحى، وفي آخر يوم من عام 2006، أثارت ردود فعل واسعة النطاق، لا سيما إثر تسريب صور ومقاطع خاصة بالإعدام.
نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" الأربعاء تفاصيل الوثيقة الرسمية التي صدرت منذ 12 عاما بإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
 
وقالت الصحيفة "بعد مرور 12 عاما على تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لا يزال مزيد من المعلومات والأسرار ينكشف عن آخر أيام صدام قبل شنقه، فبالإضافة إلى ما رواه أحد سجانيه الـ12 الذين كانوا يتولون حمايته في سجن الحماية القصوى من معلومات، بما في ذلك آخر يوم له معهم في السجن، قبل تسليمه إلى الجانب العراقي.
 
وأضافت أن بغداد سرّبت ولأول مرة محضر الإعدام.
 
وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن وثيقة موقعة من قبل 4 شخصيات يمثلون الجهات المسؤولة عن الإعدام، تنص على أن المحضر جاء تنفيذا لأمر ديواني صادر عن رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، يقضي "بتنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت، بالمدان صدام حسين المجيد".
 
وأضافت أن الأمر الخاص بالتنفيذ حمل توقيعات كل من طارق نجم عبد الله، ممثل المالكي، ومنير حداد، قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا، والمدعي العام، منقذ الفرعون، ومدير سجن الحماية القصوى، حسين الكرباسي.
 
وكانت طريقة تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس صدام حسين، صبيحة يوم عيد الأضحى، وفي آخر يوم من عام 2006، أثارت ردود فعل واسعة النطاق، لا سيما إثر تسريب صور ومقاطع خاصة بالإعدام.اختارت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لباسا مغربيا أصيلا لحضور حفل جوائز "غلوب سوكر"، الذي احتضنته مدينة دبي الإماراتية، مساء الخميس.
 
وظهرت جورجينا، في الحفل، ترتدي قفطانا أبيضا مزركشا بالأصفر، كما وضعت حجابا، لتؤكد احترامها للتقاليد العربية.
 
ونشرت المصممة المغربية صوفيا بنيحيى، على حسابها في إنستغرام، صورة جورجينا بالقفطان، معبرة عن فخرها بالتعامل مع صديقة رونالدو الشهيرة، وقالت "فخورة جدا.. شكرا عزيزتي جورجينا على اختيارك القفطان المغربي اليوم".
 
وكان رونالدو قد ظهر، خلال الحفل، بصحبة صديقته جورجينا وابنه كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 8 أعوام.
 
يشار إلى أن الحدث شهد تتويج مهاجم يوفنتوس بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم في 2018 متفوقا على الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي.
الشرق الأوسط
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