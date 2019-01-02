تعليق مثير لشيخ تونسي على حفلات الغناء قرب المدينة

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لندن- عربي21 - أطلق داعية تونسي تصريحا مثيرا ضد حفلات الغناء التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه السعودية، قرب المدينة المنورة.

الداعية بشير بن حسن، في كلمة له، اعتبر أن إقامة الحفلات الغنائية على مقربة من المدينة المنورة يعدّ استفزازا لمشاعر المسلمين.

وقال: "أين غيرتكم أيها المسلمون على مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام".

وتابع: "نسأل، هل هؤلاء المطربون من أهل الإسلام أم من النصارى؟ هل ضاقت عليكم جزيرة العرب حتى تقيموا هذه الحفلة في مدينة الحبيب المصطفى".

وأضاف: "هل ضاق عليكم الربع الخالي يا عربان الجزيرة، حتى تقيموا الحفلات عند أرض النبي والصحابة الأبرار".

وقال بشير بن حسن إن الشعب السعودي في الغالب مخدّر بسبب "شيوخ الضلال"، ولهذا السبب لم يقوموا بعد ضد حكام المملكة.

وبحسب بشير بن حسن، فإن السلطات السعودية تقصدت إبطال حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينهى عن دخول مدائن صالح إلا للاتعاظ.