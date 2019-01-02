السعودية تعدم مواطنيْن مصرييْن بتهمة تهريب المخدرات

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قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن السلطات أعدمت مواطنين من الجنسية المصرية، بعد إدانتهما بتهريب حبوب مخدرة إلى السعودية، عن طريق البحر الأحمر، بعد أن اعترفا بالجرم.

وأشارت إلى أن المخدرات شملت؛ حبوب الإمفيتامين، والحشيش، والأفيون.

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وقالت إن الذين نفذ فيهم حكم الإعدام هما؛ عطيوي سليمان، وصبحي عودة، وإن الحكم أيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأكدت أنه تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين، الثلاثاء، في منطقة تبوك.