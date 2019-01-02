ماذا تقول الإحصائية السكانية الإسرائيلية في رأس السنة؟

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لندن- عربي21 - نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، ليلة رأس السنة الجديدة، إحصائية للسكان، ببياناتهم التفصيلية.

وقالت الدائرة إن عدد السكان وصل إلى نحو 8,972,000 مليون نسمة، بينهم 21 بالمئة من العرب، بعدد وصل إلى نحو 1.9 مليون نسمة.

ووصل عدد السكان من غير اليهود والعرب نحو نصف مليون، يشكلون 4.8 في المئة، بحسب موقع "المصدر" الإسرائيلي.

وبلغ عدد المهاجرين إلى إسرائيل هذا العام نحو 32 ألف نسمة، 84 بالمئة منهم غير يهود.

وقدم ثلث المهاجرين من روسيا، و19 بالمئة منهم من أوكرانيا، ومن فرنسا 8%، ومن الولايات المتحدة 7.9%، وفق إحصائيات الدائرة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير الفقر الإسرائيلي عن العام 2017، الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن نسبة من هم دون خط الفقر بين فلسطينيي 48 كانت 50.3%، بينما نسبتها بين اليهود وحدهم 13.9%.