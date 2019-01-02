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خطيبة خاشقجي تبعث برسالة وتضيء له شمعة في 2019

2
JANUARY
2019
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أهدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، رسالة له بمناسبة احتفالات بداية العام. 
 
وغردت جنكيز، باللغة العربية، على حسابها عبر "تويتر" قائلة: "كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأنت وشهداء الحرية بخير.. فليشملك الله برحمته ويجعل الجنة مثواك".
 
وأرفقت جنكيز صورة لجمال خاشقجي ومعها شمعة مشتعلة.
 
وباللغة الإنجليزية دعت جنكيز أن ترقد روح خاشقجي في سلام.
 
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
 
وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل وتقطيع جثة الصحفي السعودي، داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
 
وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية الجريمة.
 
ومؤخرا أجرت السعودية تغييرات جذرية في وزارات وأجهزة سيادية وهيئات عليا، مرتين، أحدهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شملت إبعاد عدد من المسؤولين بينهم سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات.
 
والخميس الماضي، كانت الثانية، إذ شملت وزارات أبرزها الخارجية والحرس الوطني.
 
 
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