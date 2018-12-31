بالصورة: جدل واتهامات بـ "الطائفية" في العراق بعد فتوى تحرم الاحتفال بعيد رأس السنة!

A + A -

قدمت 63 عائلة مسيحية عراقية دعوى قضائية لمحكمة في بغداد ضد مفتي أهل السنة والجماعة، مهدي الصميدعي، بعد إصداره فتوى تقضي بحرمة احتفال المسلمين بأعياد رأس السنة الميلادية.



ووصفت العوائل المسيحية، في نص الدعوى الموجهة إلى قاضي التحقيق في بغداد، تصريح الصميدعي، إمام وخطيب جامع أم الطبول غربي العاصمة العراقية، بـ"الطائفي"، وقالت إنه يشق وحدة الصف العراقي والسلم الاجتماعي.



وأضافت العوائل في دعواها: "إذا هددت أية عائلة مسيحية في بغداد والمحافظات أو حصل ترحيل قسري فنحمل الصميدعي كامل المسؤولية بخصوص ما سيحدث لأبناء المكون المسيحي".