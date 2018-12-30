المركز الوطني يعلن أسماء ضحايا مروحية الانقاذ التي سقطت في منطقة جبل جيس

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أعلن المركز الوطني الاماراتي للبحث والانقاذ أسماء اربعة شھداء لطاقم الطائرة التابعة لھ والتي سقطت في وقت سابق الیوم السبت في منطقة (جبل جیس) في امارة رأس الخیمة اثر حادث أثناء تأدیتھا لمھمة انقاذ.

واضاف المركز في بیان أوردتھ وكالة انباء الامارات (وام) ان الشھداء ھم الطیار صقر الیماحي والطیار حمید الزعابي والملاح جاسم الطنیجي والمسعف مارك روكسبرغ.

ونعى المركز الشھداء الاربعة الذین كانوا في مھمة رسمیة لتأدیة الواجب الموكل الیھم.

وكانت الھیئة العامة للطیران المدني الاماراتیة اعلنت في بیان مساء الیوم سقوط طائرة مروحیة من نوع (اغوستا 139 (عندما كانت في مھمة انقاذ في منطقة (جبل جیس).

واضاف البیان ان عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخیمة الشیخ سعود القاسمي أمر بفتح تحقیق عاجل في حادث سقوط مروحیة تابعة للمركز الوطني للبحث والانقاذ واستشھاد طاقمھا اضافة الى تحقیق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع ھذا

الحادث الألیم لمعرفة أسبابھ.

المصدر كونا