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آل الشيخ يستقيل من عدة مناصب رياضية دفعة واحدة

28
DECEMBER
2018
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قدم تركي آل الشيخ، الرئيس الجديد للهيئة العامة للترفيه في السعودية، استقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية، ومجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.
 
وأعلن الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية في تويتر استقالة آل الشيخ، وجاء في تدوينة نشرها الحساب: "قدم معالي المستشار الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الخميس، استقالته رسميا من منصبه، وسيتم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة".
 
وبدوره أعلن الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي عبر حسابه الرسمي في تويتر استقالة آل الشيخ من رئاسة الاتحاد وكتب: "قدم معالي الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ استقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي".
 
وجاءت هاتان الاستقالتان بعدما أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وتعيينه رئيسا لهيئة الترفيه، وتكليف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برئاسة الهيئة العامة للرياضة.
 
تجدر الإشارة إلى أن آل الشيخ يترأس أيضا الاتحاد العربي لكرة القدم.
روسيا اليوم
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