الأوامر الملكية والإطاحة بالجبير وآل الشيخ تثير النشطاء

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القاهرة – عربي21 – أثارت التعديلات التي أجراها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في تشكيلة مجلس الوزراء اليوم الخميس، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين التعديلات التي أثارت اهتمام النشطاء، إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وتعيينه في منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه.

عدة وسوم تداولها النشطاء للحديث عن القرارات الملكية الجديدة، لكن أبرزها كان وسم #تركي_آل_الشيخ ووسم #أوامر_ملكية اللذين تصدرا بالسعودية ومصر.

النشطاء رأوا تلك التعديلات ما هي إلا "إعادة تدوير" وليس منها أي فائدة، فيما أكد آخرون أن تلك التعديلات لن تجعل النشطاء يتناسون قضية خاشقجي ومن أمر بقتله.

كذلك أثار النشطاء أيضا قرار تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وهو المنصب الذي كان يشغله عادل الجبير، والذي تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء.

النشطاء رأوا أن إقالة الجبير من منصبه أتت بعد "اهتزاز وضعف" أدائه في أزمة الخليج وفي أزمة مقتل جمال خاشقجي، فيما تعجب النشطاء من تعيين إبراهيم العساف الذي كان محتجزا بـ" الريتز" كونه فاسدًا وتلقى رشاوى مقابل منح مناقصات في قضية توسعة الحرم المكي طبقا للتهم التي وجهتها السلطات السعودية له.

آل الشيخ وأزماته الست

تركي آل الشيخ حاز الاهتمام الأبرز من النشطاء والصحف المحلية المصرية، نظرا للجدل الواسع الذي أشعله خلال العام الجاري 2018، والأزمات التي أشعلها مع عدة دول بينها الكويت حينما وصف وزير الشباب الكويتي بـ"المرتزق"، حيث تسبب بأزمة دبلوماسية وصلت إلى وزارة خارجية البلدين.

كذلك هاجم آل الشيخ قطر حيث شن هجوما واسعا عليها بعد أزمة الحصار، وحاول عرقلة مشاركتها في بطولة الشطرنج 2017، وعمل على نشر شائعات حولها لسحب مونديال 2002.

ولم تسلم تونس من هجوم آل الشيخ حينما وصف إعلاميين ورياضيين بـ"الخونة والحشرات" أبرزهم المعلقين الرياضيين عصام الشوالي وهشام الخلصي.

وهاجم أيضا آل الشيخ المغرب حيث زعم أنه "قبلة للباحثين عن الجنس" وصوت لصالح أمريكا لاستضافة مونديال 2026 على حساب المغرب.

أزمته الأبرز كانت مع مصر حيث أغدق أموالا طائلة للتحكم بالنادي الأهلي، وحاول السيطرة على الإعلام الرياضي وسوق الانتقالات الرياضي المصري، كما أثار سخط الجماهير الكروي المصري إبان مباريات كأس العالم حينما هاجم اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح.