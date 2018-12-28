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مصر.. السلطات تلاحق 9 فنانين مصريين

28
DECEMBER
2018
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نفذت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في مصر حملة كبيرة بالتنسيق مع لجان بمصلحة الضرائب، استهدفت الفنانين المسجلين وغير المسجلين بمأمورية الضرائب العامة والمتهربين من السداد.
 
وحسبما أفاد موقع "مصراوي" الإخباري الإلكتروني، يوم الخميس، فقد تم حصر 9 فنانين وبفحص بياناتهم تبين قيامهم بنشاط كبير محققين أرباحا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة على نشاطهم لمأموريات الضرائب العامة المختصة.
 
ونشر الموقع المصري الأحرف الأولى من أسماء الفنانين الذين تمت مراجعتهم بالإضافة إلى أماكن إقامتهم.
 
وضمت قائمة الفنانيين "ت.ع." ومقيم بالجيزة، قام بإخفاء مبلغ مليونين و586 ألف جنيه عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته، والفنانة "د. ع." ومقيمة بالجيزة، أخفت  مليونا و455 ألف جنيه، والفنانة "ر. أ."، ومقيمة بالجيزة، حيث أخفت 850 ألف جنيه عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها.
 
وضمت القائمة "ه.م." مقيم بالقاهرة، أخفى 775 ألف جنيه، و"إ.ف."، أخفى مبلغ 416 ألف جنيه، و"م. ع."، الذي أخفى 377 ألفا و519 جنيها و"إ.ع."، أخفت مبلغ 353 ألفا و775 جنيها عن مأمورية الضرائب.
 
كما شملت القائمة الفنان "ط.م." الذي أخفى 290 ألفا و577 جنيها، والفنانة "ي .م."، التي أخفت 287 ألفا و425 جنيها.
 
وأكد الموقع المصري أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
روسيا اليوم
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