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تعرف على إيمان المطيري المعينة بأمر ملكي مساعدة لوزير التجارة في السعودية

28
DECEMBER
2018
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صدر أمر ملكي في السعودية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، ليتضمن تعيين إيمان المطيري في منصب مساعدة وزير التجارة والاستثمار.
 
ومع تعيين المطيري بهذا المنصب ستصبح هي وتماضر الرماح، نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المرشحتين الأكثر حظا لتعيينهما، أو إحداهما، بمنصب وزيرة، غير الممنوح للنساء من قبل في السعودية.
 
وزاد تعيين النساء في المناصب القيادية منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم في بلاده عام 2015، وسط توقعات ببدء تعيين امرأة بمنصب وزيرة، في حين تبقى نورة الفايز أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير في تاريخ السعودية، عندما تم تعيينها في العام 2009 نائبة لوزير التعليم.
 
وفيما يلي السيرة الذاتية لإيمان المطيري مساعدة وزير التجارة والاستثمار السعودي:
 
- معيدة في قسم الكيمياء بجامعة الملك فيصل 1993 – 1994
- معيدة في قسم الكيمياء بجامعة بريستول ببريطانيا 1994 – 1997
- أستاذ مساعد بعلم الوراثة البشرية بجامعة هارفرد 1998 – 2000
- مستشارة أبحاث علمية بشركة "بيركن المر" لعلوم الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية 2000 – 2002
- مستشارة طب وقائي بمستشفى أرامكو 2003 – 2006
- رئيسة قسم العلاقات الطبية العامة و القائم بأعمال مدير إدارة خدمات الدعم الفني الطبية، وثم رئيسة قسم الجودة وسلامة المرضى بمستشفى أرامكو 2007 – 2010
- رئيسة قسم تخطيط القوى العاملة والتحليلات بشركة أرامكو 2010 – 2011
- مديرة مشروع التحول فيما يخص القياديين على مستوى شركة أرامكو السعودية - ببرنامج أرامكو للتحول الاستراتيجي المتسارع 2011 – 2012
- عضو مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين بالجامعة الملكية بالبحرين 2013
- صاحبة مكتب همة الخاص للاستشارات الإدارية (عمل خاص) 2014 – 2017
- مستشار لمعالي وزير التجارة والاستثمار المشرفة العامة للجنة التنفيذية لتحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص "تيسير، ومدير مكتب برنامج الرؤية "تنمية القدرات البشرية2017
- عملت إيمان المطيري على التحضير لإنشاء مركز التنافسية الوطني وتشكيل اللجان حسب الاختصاص.
- عملت على تنسيق الشراكة بين مستشفى جونز هوبكنز وأرامكو للرعاية الصحية.
- عملت على تنفيذ برنامج لتخطيط الموارد البشرية لشركة مستشفى المواساة الخاص، ومنها تطوير لجنة الموارد البشرية وتطوير نموذج لكفاءة الشركة.
 
السيرة التعليمية
- بكالوريوس في علم الكيمياء من جامعة الملك فيصل عام 1992.
- دكتوراه في مجال الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة عام 1997.
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