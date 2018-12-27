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بطل في سباق السيارات ووالده رئيس استخبارات... من هو خليفة تركي آل الشيخ

27
DECEMBER
2018
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أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، المستشار تركي آل الشيخ من منصبه في رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، ويوليه الهيئة العامة للترفيه.

وحل الشاب الثلاثيني الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيسا لهيئة الرياضة بدلا من آل الشيخ، وفقا للأوامر الملكية التي صدرت اليوم.

وهو الابن الثاني للأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق، وسفير الممكلة لدى بريطانيا والولايات المتحدة سابقا.

وفيما يلي نرصد "السيرة الذاتية" للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل…

مولده وتعليمه
ولد رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد في 4 يونيو/ حزيران عام 1983م في الرياض، والتحق بمدرسة الملك فيصل في الرياض وتخرج منها عام 2000م.
حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في عام 2003م، ثم التحق بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، من عام 2003م إلى عام 2006م.

وأيضا درس التسويق في كلية إدارة الأعمالCBA ، جدة في عام 2006م وتخرج في عام 2010م.

كما تخرج أيضا من مدرسة "Formula BMW" في البحرين عام 2005م.

رياضي وبطل في سباق السيارات

شارك الأمير عبد العزيز بن تركي في عدة سباقات للسيارات وحقق عدة مراكز، حيث فاز ببطولة كأس تحدي بورش جي تي 3 في 2012م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما حصل على المركز الأول في سباق كأس إطارات تويو في دبي، وأيضا شارك مرتين في سباق الخليج وفاز بالمرتبة الأولى في عام 2014م، وبالمركز الثاني في عام 2015م.

خبرة عملية كبيرة
تولى الأمير عبد العزيز منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بقرار ملكي عام 2016، وساهم خلال توليه المنصب في تنظيم وإنجاح العديد من الفعاليات التي استضافها السعودية وكانت فعاليات "فورمولا أي" الدرعية آخرها، التي كان نجاحها ثمار الخبرة الكبيرة التي يملكها في مجال سباقات السيارات بمختلف أنواعها.
كما يعد رجل أعمال وشريك مؤسس في منصة "أتحداك" عام 2011 في لبنان.

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