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بالصورة: تعيين أحد محتجزي “الريتز” وزيراً للخارجية السعودية.. من هو؟!

27
DECEMBER
2018
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صدر أمر ملكي سعودي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز. وتم تعيين إبراهيم العسّاف وزيراً للخارجية بدلا عن عادل الجبير الذي عين بمنصب جديد. عمل العسّاف وزيراً للمالية بين عامي 1996 و 2016 ومديراً تنفيذياً لمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي بين عامي 1989 و 1995.

 

وعميداً لمجلس ادارة مجموعة البنك الدولي. وزير المالية السابق إبراهيم العساف كان احتجز في ريتز كارلتون بتهمة تلقيه رشاوى وأموالاً مقابل منح مناقصات في قضية توسعة الحرم المكي، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي أخرى، لكن السلطات في الوقت نفسه لم تقم بإعفائه من منصبه كوزير للدولة ساعة اعتقاله. وقالت السعودية عندما أفرجت عنه إنها اكتشفت عدم صحة جميع البلاغات التي وردت خلال فترة عمله السابق كوزير للمالية.
وحاز العسّاف على العديد من الدرجات العلمية: دكتوراه في الإقتصاد من جامعة ولاية كولورادو (بالإنكليزية: Colorado State University) كولورادو / الولايات المتحدة عام 1981 م.


ماجستير في الإقتصاد من جامعة دنفر (بالإنكليزية: University of Denver) كولورادو / الولايات المتحدة عام 1971 م. بكالوريوس في الإقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود (بالإنكليزية: King Saud University) الرياض / المملكة العربية السعودية عام 1968 م.

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