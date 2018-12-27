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بلومبيرغ: قطر تهزم جاراتها بأرصدة عام 2018

27
DECEMBER
2018
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لندن- عربي21- ب نشر موقع "بلومبيرغ نيوز" تقريرا تحت عنوان "قطر تهزم نظيراتها الخليجية في أرقام الأرصدة". 
 
 
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن عاما ونصف مضت على قرار السعودية والدول العربية الأخرى قطع علاقاتها مع دولة قطر في تحرك درامي لكسر العلاقات.
 
 
ويلفت الموقع إلى أن المحللين توقعوا أن هذه الأزمة ستنتهي بالعناق وتعود الأمور لمجاريها في غضون أشهر، إلا أننا على أعتاب عام 2019 ولا توجد أي إشارة على مصالحة قريبة. 
 
 
ويستدرك التقرير بأنه رغم العزلة التي تعاني منها قطر، إلا أنها قدمت أداء هذا العام أفضل من نظيراتها في دول الخليج. 
 
 
وينوه الموقع إلى أن الدولة الخليجية الغنية بالغاز استطاعت تجاوز الحصار على اقتصادها، بشكل جعل شركة التحليلات المالية "موديز إنفسترز سيرفس" في تموز/ يوليو هذا العام لإعادة مراجعة مسارها لمعدل التخفيض في القروض الائتمانية، الذي حددته العام الماضي، حيث انخفضت المخاطر، وزادت الأسهم الأجنبية في سوقها بسرعة تشبه المعدل المسجل في نهاية عام 2016. 
 
 
ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أنه في الوقت ذاته فإن الدول التي تحالفت مع السعودية تعرضت لتداعيات سياسات الأخيرة الخاطئة ومغامراتها، بشكل زاد من الضغوط على أرصدتها التي شهدت انخفاضا مفاجئا في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لدول الخليج.
 
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