اعتقال الأمير خالد بن طلال بعد أيام من وفاة والده.. لماذا؟

A + A -

لندن- عربي21 -

كشفت وسائل إعلام عن اعتقال السلطات السعودية الأمير خالد بن طلال، بعد أيام معدودة من وفاة والده طلال بن عبد العزيز، أحد دعاة الإصلاح التاريخيين في العربية السعودية.

وكشفت صحيفة "القدس العربي"، أن عملية الاعتقال وقعت ليلة الثلاثاء الأربعاء، وحتى مساء اليوم لم يتم الإفراج عن خالد رغم بعض الوعود.

اقرأ أيضا: إندبندنت: خمسة أمراء سعوديين اختفوا بعد حديثهم عن خاشقجي

وأوضحت أنه يسود الاعتقاد بصدور أمر الاعتقال من ولي العهد محمد بن سلمان، بحكم عدم ملاحقة القضاء السعودي للأمير خالد في أي ملف، سواء سياسيا أو فسادا ماليا، كما لا يمكن نهائيا وقوع اعتقال دون أمر من ولي العهد.

واعتقل الأمير خالد خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وأفرج عنه يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعدّ الأمير خالد من الأمراء القلائل، خاصة في الصف الأول، الذين عارضوا قرارات محمد بن سلمان، ويعدّ عضو هيئة البيعة.