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تفاصيل مثيرة.. قصة آخر كوب شاي احتساه خاشقجي في القنصلية قبل مقتله

26
DECEMBER
2018
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، رواية جديدة عن الدقائق الأخيرة في حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
 
وتحدثت الصحيفة الأمريكية عن تفاصيل قصة آخر كوب شاي تناوله خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل مقتله.
 
وقالت "واشنطن بوست" إن "خاشقجي وافق بعصبية على عرض لتناول كوب من الشاي داخل القنصلية السعودية من الفريق الذي قام بقتله، قبل لحظات من تخديره ومن ثم قتله وتمزيق جثته".
 
ووفقا لـ"واشنطن بوست"، التي كان خاشقجي متعاقدا معها، فإنه وعند وصوله إلى القنصلية السعودية، سأله أحد أعضاء الفريق "عما إذا كان يرغب في تناول الشاي"، وذكرت أن "صوت خاشقجي كانت تشوبه نبرة عصبية عندما وافق على تناول الشاي كشفت عن شعوره بعدم الارتياح".
 
من المهم التذكير بأن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
 
وأعلن النائب العام السعودي في نوفمبر، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في اسطنبول.
 
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وشكل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
روسيا اليوم
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