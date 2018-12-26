عباس يرحب بدعوة البابا للحوار من أجل إحلال السلام

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رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوة البابا فرانسييس، للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل إحلال السلام بينهما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس تأكيده استعداد الجانب الفلسطيني للدخول في سلام على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة.

وأعرب البابا فرنسيس، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يكون عيد الميلاد مناسبة ليستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون الحوار ويسيروا على درب السلام.

وفي رسالته التقليدية عن المناطق التي تشهد نزاعات في العالم، دعا البابا المجتمع الدولي إلى "العمل بلا كلل لإيجاد حل سياسي في سوريا يسمح بعودة اللاجئين، كما عبر عن الأمل في أن تنهي الهدنة في اليمن "معاناة السكان".