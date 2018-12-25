وثيقة عمرها 76 عامًا تكشف اهتمام الملك عبد العزيز بتعليم الكبار

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ما زال مهرجان الجنادرية يفاجئ زواره بالكثير من المستجدات والفعاليات التي جعلته مميزًا عن السنوات الماضية، ومن الأشياء التي تم عرضها في جناح وزارة التعليم وثيقة كشفت عما كان يوليه المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن للتعليم من عناية واهتمام، باعتباره ركيزة للنهضة في المملكة وقوام المجتمعات المتماسكة والمتحضرة.

وتوضح الرسالة أنّ المؤسس لم يستثن حينها الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم 15 عامًا من حقهم في التعليم، وأمر بفتح مدرسة لهم في محافظة الطائف في عام 1364هـ أي قبل 76 عامًا.

كما تضمنت الوثيقة رسالة وجهها المؤسس إلى الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان يبلغه فيها بافتتاح مدرسة ليلية لتعليم الكبار في الطائف، جاء فيها:

"من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك اعتمدنا على الله أننا نفتح مدرسة بالطائف لأجل العلوم النافعة الذي لابد يشرحها لكم الابن فيصل فأنتم إن شاء الله.. وتنتخبون من المدارس الرجال الطيبين أو من الأهالي الذي خلوا المدارس الذين أعمارهم من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة الذين فيهم نفع إن شاء الله للدين والدنيا".

يشار إلى أنّ الركن ضم وثائق مهمة تحكي مسيرة تعليم الكبار في المملكة، ومنها كشف درجات اختبارات الفصل الثاني لعام 1385 لطالب في الصف الرابع، وكذلك ورقة إجابته في الاختبار، وأخرى عن فتح المدرسة الليلية لتعليم اللغة الإنجليزية، وإحصائية بمكافآت العاملين في المدارس الليلية في عام 1394هـ، بلغت مكافأة مدير المدرسة 200 ریال والمدرسين وصلت إلى 150 ريالاً.

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