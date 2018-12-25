بالصورة: الملك سلمان يفاجئ أبناء وبنات أخيه الأمير طلال بعد وفاته

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نشرت الأميرة ريما طلال بن عبد العزيز آل سعود، صورة، مساء أمس الاثنين، عبر حسابها على "تويتر"، تجمعها بعمها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وقالت وسائل الإعلام السعودية، إن "الملك سلمان قام بلفتة رائعة عندما حضر إلى منزل الأمير طلال، ليواسي أبناء وبنات أخيه بعد وفاته، والذي لقي ربه عصر السبت الماضي".



ويظهر في الصورة، الملك سلمان وهو يجلس بجانب ابنة أخيه، وعلقت الأميرة "ريما" بالقول: "عمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، في عزاء أخيه، والدي الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله".

وأعلنت السعودية، السبت الماضي، وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز، وشُيعت، يوم الأحد الماضي، جنازة الأمير من مسجد الإمام تركي بن عبد العزيز، بمشاركة أبنائه وأحفاده. وكان في مقدمة الحضور، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

Spuntniknews