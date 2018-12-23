إعترفت لزوجها بخيانته .. لن تصدقوا ماذا فعل بها!

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ألقى مواطن مصري، يعمل سائقاً، زوجته من الطابق الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، بعد اعترافها له بممارسة الرذيلة مع آخرين.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي شرطة النجدة بلاغاً من الأهالي بسقوط سيدة من الطابق الرابع تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبيّن وجود كسور وجروح متفرقة بالجسد.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبيّن أنّ الزوجة تُدعى شيماء خ وتبلغ من العمر 28 عاماً وتعمل ربة منزل، فيما قال الأهالي إنّ زوجها ألقاها من شرفة شقتهما بالطابق الرابع.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبيّن أنّه يُدعى أحمد ويبلغ من العمر 32 عاماً، حيث أقرّ بارتكاب الواقعة بعد اعتراف زوجته بخيانتها له وممارسة الرذيلة مع آخرين، فقام بتوثيق اعترافاتها في فيديو سلّمه لجهات التحقيق.