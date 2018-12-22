صحيفة: فيديو لذبح إحدى السائحتين الأوروبيتين في المغرب أرسل لوالدتها

A + A -

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن فيديو يظهر ذبح إحدى السائحتين الغربيتين على أيدي مبايعين لـ"داعش" في المغرب أرسل من قبل مجهولين إلى والدتيهما وأصدقائهما عبر مواقع للتواصل الاجتماعي.

ونقلت "ديلي ميل" عن الصحفية في "نيويورك تايمز"، روكميني كاليماتشي، قولها عبر "تويتر" إن مسؤولا أوروبيا، مطلعا على سير التحقيق في جريمة قتل السائحتين النروجية، مارين ويلاند (28 عاما)، والدنماركية لويزا يسبيرسن (24)، أكد أن الشرطة تحقق في ملابسات إرسال مقطع الفيديو الذي يظهر عملية قتل الضحية الدنماركية ذبحا لوالدتها وأصدقائها عبر تطبيق خاص للتراسل.

كما تكشف أن مجهولين نشروا صورا تظهر فيها جثتا الفتاتين بعد قتلهما على صفحة والدة السائحة النرويجية في "فيسبوك".

وقال المتحدث في الشريط إن ما فعلوه هو انتقام لبلدة هجين السورية الواقعة في ريف دير الزور الشرقي التي يتحصن فيها آخر مقاتلي "داعش" في هذا البلد، وتتعرض لقصف مكثف من طائرات التحالف الدولي.

وذكرت وكالة "أ ف ب" اليوم الجمعة أن جثتي القتيلتين نقلتا من دار البيضاء إلى عاصمة الدنمارك كوبنهاغن.

وسبق أن أفادت الوكالة بأن الشرطة المغربية ترتكز على "الدافع الإرهابي" وراء مقتل السائحتين.

وأوقفت الشرطة المغربية عددا من المشتبه بهم في قتل السائحتين.

وعثر على جثتي الفتاتين الاثنين الماضي في موقع معزول نصبا فيه خيمتهما للمبيت على مقربة من قرية إمليل في طريقهما إلى قمة توبقال في جبال الأطلس المغربية. وقال مصدر مطلع إن إحدى الجثتين مقطوعة الرأس.

فريق الطب الشرعي في المنطقة التي عُثر فيها على جثتي السائحتين في جبال الأطلس بالمغرب

المصدر: dailymail.co.uk + وكالات